Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların portföy dağılımı, piyasanın yönüne ilişkin önemli sinyaller vermeye devam ediyor. Son verilere göre yabancı yatırımcıların en yoğun olduğu hisseler arasında RAY Sigorta (RAYSG), Mondi Turkey (MNDTR), Coca Cola İçecek (CCOLA), ENKA İnşaat (ENKAI), AGESA Hayat Emeklilik (AGESA) ve Bin Ulaşım Teknolojileri (BINBN) yer aldı.

RAYSG Zirvede

Listenin başında RAY Sigorta (RAYSG) bulunuyor. Şirkette yabancı yatırımcı oranı yüzde 86,71 seviyesine ulaştı. Sigorta sektörüne olan ilginin artması ve güçlü bilanço beklentileri, yabancıların bu hissede yoğunlaşmasında etkili faktörler arasında gösteriliyor.

MNDTR ve CCOLA Dikkat Çekiyor

Mondi Turkey (MNDTR) hisselerinde yabancı oranı yüzde 82,93 seviyesinde. Ambalaj ve sanayi sektöründeki küresel bağlantılar, şirketi yabancı yatırımcı açısından cazip kılıyor.

Coca Cola İçecek (CCOLA) ise yüzde 76,30 yabancı payı ile öne çıkıyor. Güçlü ihracat yapısı, döviz bazlı gelirleri ve geniş coğrafi operasyon ağı, yabancı yatırımcıların ilgisini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ENKAI ve AGESA’da Güçlü Yabancı Payı

ENKA İnşaat (ENKAI) hisselerinde yabancı oranı yüzde 70,67 seviyesinde bulunuyor. Yurt dışı projeler ve döviz bazlı gelir yapısı, şirketi yabancı yatırımcı açısından güvenli liman konumuna taşıyor.

Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) tarafında ise yabancı payı yüzde 64,71 seviyesinde. Bireysel emeklilik sistemine yönelik büyüme potansiyeli ve uzun vadeli fon yapısı, bu ilgiyi destekliyor.

BINBN’de Yabancı İlgisi Artıyor

Bin Ulaşım Teknolojileri (BINBN) hisselerinde yabancı yatırımcı oranı yüzde 58,44 olarak kaydedildi. Teknoloji ve mobilite teması, yabancı fonların radarındaki sektörler arasında yer almaya devam ediyor.

Yabancı Girişi Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlar, yüksek yabancı payının genellikle kurumsal yatırımcı güvenine işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle döviz geliri yüksek, ihracat odaklı ve bilanço yapısı güçlü şirketlerin yabancı yatırımcılar tarafından tercih edildiği görülüyor.

Piyasa analistlerine göre yabancı girişlerinin kalıcı olması, Borsa İstanbul’da orta ve uzun vadeli fiyatlamalar açısından kritik önem taşıyor. Yabancı yatırımcıların yoğunlaştığı hisseler, önümüzdeki dönemde de yakından takip edilmeye devam edecek.