Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Şubat 2026 tarihli bülteniyle Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzına resmi onayı verdi. Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplamda 38.000.000 lotu yatırımcıya sunacak.

Halka Arzın Detayları ve Finansal Veriler

Empa Elektronik halka arzında toplamda 38.000.000 adet pay satışa sunulacak. Bu payların 29.000.000 adedi bedelli sermaye artırımı, 9.000.000 adedi ise mevcut ortak satışları yoluyla halka arz edilecek.

Halka Arz Fiyatı: 22,00 TL (Sabit Fiyat)

Halka Arz Büyüklüğü: 836.000.000 TL

Sermaye Artırımı: 29.000.000 Lot

Ortak Satışı: 9.000.000 Lot

Pazar: Ana Pazar

Empa Elektronik Halka Arzı Ne Zaman?

SPK bülteninin 12 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmasının ardından, şirketin önümüzdeki hafta içinde onaylı izahnamesini yayınlaması bekleniyor. Taslak takvime göre talep toplama işlemlerinin 18-19-20 Şubat 2026 veya en geç bir sonraki hafta yapılması öngörülüyor. Kesin tarihler banka ve aracı kurumların ekranlarına düştüğünde netlik kazanacaktır.

Kaç Lot Verir?

Halka arzda bireysel yatırımcıya "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanması durumunda, katılım sayısına göre dağıtılması muhtemel lot miktarları şu şekildedir:

Ortak Satışı Yapacak İsimler



Empa Elektronik, bülten de yer alan bilgilerine göre, halka arz edilecek paylar Vural Akman, Mehmet Oktay Horsanalı, Dursun Gedikoğlu, Tülay Akman, Berna Baran Şen, Fügen Akman, Gökhan Şevket Akman ve Nilüfer Akman Meriç’e ait.

Şirket, halka arz ile sermayesini 141 milyon TL’den 170 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.