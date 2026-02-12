BIST 100 endeksinin 14.180,48 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından, piyasaların gözü 15.000 puan hedefine çevrildi. Teknik analistler, bu hedefe giden yolda takip edilecek kritik direnç seviyelerini ve olası senaryoları belirledi. 14.000 psikolojik barajının hacimli bir şekilde aşılması ve endeksin günü %2,85'lik primle kapatması, piyasadaki yükseliş iştahını teyit etti. Ancak analistler, 15.000 puan hedefine ulaşılmadan önce endeksin test edeceği ara duraklara dikkat çekiyor.

1. Kısa Vadede İlk Durak: 14.300 - 14.400 Bandı

Teknik analizlere göre, endeksin önündeki ilk ciddi sınav 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinde verilecek. Bu seviyeler, kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Pivot analizlerine bakıldığında ise klasik hesaplamalara göre 14.222 ve 14.255 seviyeleri ilk ara dirençler olarak görülürken, daha yukarıda 14.314 seviyesi güçlü bir direnç olarak hesaplanıyor.

2. Kalıcılık Şartı: 14.000 Puan Üzerinde Tutunmak

15.000 puan hedefinin masada kalabilmesi için en önemli kriter, endeksin 14.000 puan üzerinde kalıcılık sağlaması olarak gösteriliyor. Olası kâr realizasyonlarında 13.900 - 14.000 bandı ana destek bölgesi olarak izlenecek. Bu seviyenin altına sarkılmaması, yükseliş trendinin gücünü koruması adına kritik önem taşıyor.

3. Teknik Göstergeler: "Güçlü Al" ve "Aşırı Alım" Uyarısı

Teknik indikatörler genel resimde pozitif bir görünüm sunuyor. Hareketli ortalamalar (MA5, MA20, MA50, MA200) ve MACD göstergesi "Güçlü Al" sinyali üretmeye devam ediyor.

Ancak yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir uyarı da mevcut: RSI (Göreceli Güç Endeksi) 14 günlük periyotta 77,11 seviyesine ulaşarak "Aşırı Alım" (Overbought) bölgesine girmiş durumda. Teknik olarak 70 seviyesinin üzeri, trendin güçlü olduğunu gösterse de, kısa vadeli düzeltme veya kâr satışı ihtimalinin de arttığına işaret edebilir.

4. Yükselişi Destekleyen Dinamikler

Endeksin 15.000 puana yolculuğunu destekleyen temel faktörler ise şunlar:

• Yabancı Girişi: Yabancı yatırımcılar, 2026 yılına hızlı başlayarak Ocak ayında 1,99 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi.

• Bankacılık Rüzgarı: Sıkı para politikası ve enflasyon raporunun yarattığı güvenle Bankacılık endeksi %6,96 yükselerek lokomotif görevi görüyor.

• CDS Düşüşü: Türkiye'nin risk primindeki (CDS) gerileme trendi, TL varlıklara olan ilgiyi canlı tutuyor.

Özet Tablo: Kritik Seviyeler

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgiler, aracı kurum raporları ve halka açık kaynaklardan derlenmiştir. Yatırım kararlarınızı yetkili yatırım danışmanlarına başvurarak vermeniz önemlidir.