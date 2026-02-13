Borsa İstanbul'da 6 - 12 Şubat 2026 haftası tam bir servet transferine sahne oldu. Bazı hisselerde yaşanan devasa yükselişler, yatırımcısının yüzünü güldürürken; milyarlık hacimler piyasanın nabzını tuttu.

NETCD VE GEREL'DEN "ZENGİN EDEN" PERFORMANS!

Haftanın şampiyon koltuğuna oturan NETCD, yatırımcısına sadece 7 günde %46.27 kazandırdı. Bu da demek oluyor ki; haftabaşında bu hisseye 1 Milyon TL yatıran bir yatırımcının parası, bugün tam 1 Milyon 462 Bin 700 TL’ye ulaştı!

Onu hemen ensesinden takip eden GEREL ise %46.17’lik artışla benzer bir mucizeye imza attı. Listede dikkat çeken diğer isimler ise şöyle:

ZGYO: %40.36 Artış

NIBAS: %35.28 Artış

DOGUB: %31.88 Artış

MİLYARLIK HACİMLER: PARANIN DÖNDÜĞÜ ADRESLER

Haftanın "para trafiği" şampiyonu ise açık ara AKHAN oldu. Toplamda 10 Milyar TL'yi aşan (10.037.228 Bin TL) devasa işlem hacmiyle piyasanın en hareketli kağıdı olarak kayıtlara geçti. Onu 4.2 Milyar TL ile HEDEF takip etti.

HAFTANIN "TERS KÖŞESİ": EN ÇOK KAYBETTİRENLER

Piyasada her zaman güneş açmıyor. Bazı hisseler yatırımcısının cüzdanını ciddi şekilde hafifletti. Haftanın en çok kaybettireni KLRHO olurken, onu PASEU izledi:

KLRHO: -%17.30 (565 TL'den 467 TL'ye düştü)

PASEU: -%16.07

BURVA: -%15.27

DITAS: -%12.90

Borsada doğru hissede olanlar için 1 hafta, 1.5 Milyon TL'ye giden kapıyı aralarken; yanlış kağıtta bekleyenler için %17'lik sert bir erime anlamına geldi.

Yatırım tavsiyesi değildir.