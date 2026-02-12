Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Şubat 2026 tarihli işlem gününü tarihi bir rekorla tamamladı. Endeks, %2,85'lik güçlü bir yükselişle 14.180,48 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Piyasaların odağında olan Enflasyon Raporu ve Merkez Bankası'nın mesajları, rekorun arkasındaki en önemli itici güçler olarak öne çıktı. İşte Borsa İstanbul'daki bu sert yükselişin perde arkasındaki 5 kritik neden:

1. Bankacılık Sektörü Lokomotif Oldu

Yükselişin tartışmasız lideri bankacılık hisseleriydi. BIST 100 genelinde %2,85'lik artış yaşanırken, Bankacılık endeksi %6,96 oranında değer kazanarak piyasayı yukarı taşıdı. Faiz beklentilerindeki dengelenme ve para politikasına dair öngörülebilirlik, banka hisselerine olan talebi patlattı. Holding endeksi ise %0,60'lık daha sınırlı bir yükseliş kaydetti.

2. Enflasyon Raporu ve Karahan'ın Mesajları

Piyasaların merakla beklediği TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk Enflasyon Raporu sunumu, belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %15-21 seviyesine yükseltse de, sıkı para politikası duruşunun korunacağı ve enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajları piyasada güven tazeledi. Bu durum, piyasa oyuncuları tarafından "öngörülebilirliğin artması" olarak yorumlandı.

3. Yabancı Yatırımcı İlgisi

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisinin devam etmesi yükselişi destekleyen bir diğer unsur oldu. Verilere göre yabancılar, 2026 yılına hızlı bir giriş yaparak Ocak ayında toplam 1,99 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancı payındaki bu artış ve Türkiye'nin risk primindeki (CDS) iyileşme eğilimi, risk iştahını canlı tutuyor.

4. Teknik Göstergeler ve "Al" Sinyalleri

Teknik analiz cephesinde de görünüm pozitife döndü. Endeksin 14.000 puan direncini hacimli bir şekilde kırması, momentumu hızlandırdı. Analistlere göre, hareketli ortalamalar ve MACD gibi teknik göstergeler "Güçlü Al" sinyali üretiyor. Özellikle BIST 100'de yer alan 9 hissenin teknik olarak pozitif ayrıştığı ve aşırı alım bölgesine girmeden yükseliş potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

5. Yeni HEDEF: 15 Bin Puan

14.000 psikolojik eşiğinin aşılmasıyla birlikte piyasada yeni hedefler konuşulmaya başlandı. Analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda BIST 100 endeksi için yeni hedefin 15.000 puan olabileceğini değerlendiriyor. Kısa vadede ise 14.300 ve 14.400 seviyeleri direnç, 13.900 seviyeleri ise destek olarak izlenecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 337 23.728.225.427,50 % 1.81 18:10 ISCTR 18.15 21.372.173.098,29 % 5.95 18:10 AKBNK 91.15 20.188.396.400,65 % 8.58 18:10 KCHOL 221 15.442.579.501,20 % 6.56 18:10 SASA 2.71 13.363.406.952,82 % 6.69 18:10 Tüm Hisseler

Piyasa Özeti:



• BIST 100: 14.180,48 (%+2,85)

• İşlem Hacmi: 274,6 Milyar TL

• En Çok Kazandıran Sektör: Bankacılık (%+6,96)

• En Çok Kaybettiren Sektör: Tekstil ve Deri (%-0,45)