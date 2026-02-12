Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 14 bin puanı aşarak tarihi zirveleri test ettiği bu günlerde, teknik analiz çalışmaları yatırımcıların radarında. 9 Şubat 2026 kapanış verilerine göre yapılan analizde, endekste yer alan 9 hissenin teknik göstergeleri "Güçlü Al" sinyali üretti. Piyasaların rekor tazelediği haftada, yatırımcılar yükseliş potansiyeli taşıyan ancak henüz "aşırı alım" (pahalı) bölgesine girmemiş hisseleri mercek altına aldı. Yapılan son teknik analiz çalışması, belirli kriterleri sağlayan şirketleri ortaya çıkardı.

Hisseler Hangi Kriterlere Göre Seçildi?



Analistlerin gerçekleştirdiği çalışmada, hisselerin teknik olarak pozitif sayılması için şu üç kritik koşulu aynı anda sağlaması beklendi:

1. Hareketli Ortalamalar: Hisse fiyatının 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların (EMA) üzerinde seyretmesi.

2. Momentum (MACD): Trend takipçisi MACD göstergesinin sıfır seviyesinin üzerinde pozitif bölgede bulunması.

3. Aşırı Alım Kontrolü: RSI ve Stokastik göstergelerinin 70 seviyesinin altında kalarak, hissenin henüz "aşırı pahalı" veya "doygunluk" noktasına ulaşmadığını işaret etmesi.

İşte Teknik Olarak "Al" Veren 9 Hisse

Belirlenen bu kriterlere göre, BIST 100 endeksinde yer alan ve yükseliş trendini koruma potansiyeli taşıyan 9 hisse senedi şunlar oldu:

• Alarko Holding (ALARK)

• Batı Çimento (BTCIM)

• Batısöke Çimento (BSOKE)

• Borusan Boru (BRSAN)

• Doğuş Otomotiv (DOAS)

• Katılımevim (KTLEV)

• MLP Sağlık (MPARK)

• Odaş Elektrik (ODAS)

• Pasifik Eurasia (PASEU)

Uzmanlar, endeksin 14.180 puanla rekor kırdığı bu dönemde, hisse bazlı ayrışmaların devam edebileceğini belirtiyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 337 23.728.225.427,50 % 1.81 18:10 ISCTR 18.15 21.372.173.098,29 % 5.95 18:10 AKBNK 91.15 20.188.396.400,65 % 8.58 18:10 KCHOL 221 15.442.579.501,20 % 6.56 18:10 SASA 2.71 13.363.406.952,82 % 6.69 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Haberde yer alan bilgiler teknik analiz verilerine dayanmakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları kişisel risk ve getiri tercihlerinize göre verilmelidir.