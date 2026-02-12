Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, 12 Şubat 2026 tarihinde tarihi bir eşiği aşarak yatırımcısına adeta bir bayram havası yaşattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda verdiği piyasa dostu mesajlar ve bankacılık sektörüne yönelik iyimser beklentilerle endeks, tarihinde ilk kez 14.000 puan barajını devirdi. Gün içinde 14.157 puan seviyelerine kadar tırmanan endeks, tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

Milyarlar Bankalara Aktı: Para Girişinde Zirve Akbank’ın

Rekor yükselişin lokomotifi, devasa para girişleriyle bankacılık ve holding hisseleri oldu. Yatırımcıların güven tazelediği bu tarihi günde, net para girişi bazında ilk sırada bankalar yer aldı:

AKBNK (Akbank): +1,2 Milyar TL net para girişi ve %7,27 yükselişle günün yıldızı oldu.

KCHOL (Koç Holding): +640,71 Milyon TL girişle yükselişini %7,47'ye taşıdı.

EKGYO (Emlak Konut): +492,19 Milyon TL net para girişi kaydetti.

SASA: +400,29 Milyon TL girişle endeksi yukarı taşıyan diğer önemli aktör oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 338 20.690.612.355,50 % 2.11 17:06 ISCTR 18.01 19.148.394.448,74 % 5.14 17:06 AKBNK 89.7 17.355.195.575,30 % 6.85 17:06 KCHOL 221.4 13.858.420.168,30 % 6.75 17:06 YKBNK 42.08 11.577.367.357,14 % 5.78 17:06 Tüm Hisseler

VAKBN, YKBNK ve GARAN: Sırasıyla 183 Milyon TL, 182 Milyon TL ve 172 Milyon TL civarında net para girişiyle bankacılık rüzgarını destekledi.

Günün "Tavan" Yapan Şampiyonları

Endeksteki genel yükseliş dalgasına ek olarak, birçok hisse günlük %10'luk artış limitine ulaşarak tavan fiyattan işlem gördü. İşte yatırımcısına en çok kazandıran o hisseler:

Rekor Gününde Negatif Ayrışanlar: Taban Hisseleri

Borsada genel bir bayram havası hakim olsa da, bazı hisseler sert satış baskısı altında kalarak günü "taban" seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte günün en çok değer kaybedenleri:

Rekoru Ne Tetikledi?

Piyasalardaki bu sert yükselişin arkasında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yılı için enflasyon ara hedefini %16 seviyesinde sabit tutması ve faiz indirimlerine dair temkinli ama kararlı duruşu yatıyor. Analistler, bankacılık sektöründeki bu güçlü alımların yabancı yatırımcı ilgisinin bir işareti olabileceğini belirtiyor.