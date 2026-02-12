Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK) hissedarları için beklenen büyük haber geldi. Şirketin sermaye yapısını güçlendirmek adına başvurduğu devasa bedelsiz sermaye artırımı süreci resmileşti.

Sermaye Tam 21 Katına Çıkıyor!

Paylaşılan verilere göre Yaprak Süt, mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere rekor bir oranda artırıyor:

Mevcut Sermaye: 14.200.000 TL

Bedelsiz Artırım Tutarı: 284.000.000 TL

Yeni Sermaye: 298.200.000 TL

Bedelsiz Oranı: %2000

Elimdeki Lot Sayısı Ne Olacak?

Sermaye artırımı %2000 oranında gerçekleştiği için yatırımcıların elindeki her 1 lot hisse için 20 lot yeni hisse hediye edilecek. Toplamda ise her 1 lot, 21 lota dönüşmüş olacak.

Örnek Hesaplama:

500 lotu olan bir yatırımcının, bölünme sonrası tam 10.500 lotu olacak.

100 lotu olan bir yatırımcının lot sayısı 2.100 lota yükselecek.

Hisse Fiyatı Nasıl Etkilenir?

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin piyasa değeri değişmezken, lot sayısı arttığı için hisse fiyatı aynı oranda bölünür. Örneğin; bölünme tarihindeki hisse fiyatı, toplam lot sayısındaki artış oranına (21'e) bölünerek yeni işlem fiyatı belirlenir.

Not: Belgede yer alan bilgilere göre bu artırımın tamamı "İç Kaynaklardan" karşılanmaktadır, yani yatırımcıdan herhangi bir nakit çıkışı (bedelli artırımda olduğu gibi) talep edilmeyecektir.