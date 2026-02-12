Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) için bir devrin sonuna gelindi. Şirketin kurucusu ve ana hissedarı Hasan Peker, yönetim kontrolünü sağlayan tüm imtiyazlı paylarını Tera Yatırım Holding’e devretmek için beklenen resmi onayı aldı.

İşte piyasaları hareketlendiren devir işleminin kritik detayları:

Yönetim Kilidi Açıldı: İmtiyazlı Paylar El Değiştirdi

Hasan Peker’e ait olan ve şirketin yönetim kurulunu belirleme gücüne sahip A grubu imtiyazlı payların devriyle birlikte, PEKGY’nın kontrolü resmen Tera Yatırım Holding’e geçiyor.

Devredilen Pay Adedi: 314.754.719,80 adet (A Grubu İmtiyazlı)

Sermaye Payı: %6,30

Devir Bedeli: 20.000.000 Euro (Yaklaşık 750 Milyon TL+)

Yeni Hakim Ortak: Tera Yatırım Holding A.Ş.

Piyasayı Neler Bekliyor?

Zorunlu Pay Alım Teklifi (Çağrı): Yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereği Tera Yatırım Holding'in diğer pay sahiplerine "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapması bekleniyor.

Ünvan Değişikliği Kapıda: Şirketin adının önümüzdeki süreçte "Tera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" olarak değiştirilmesi planlanıyor.

Yeni Strateji: Tera Yatırım’ın finansal gücü ve sektör tecrübesiyle şirketin portföy yönetiminde daha agresif bir büyüme stratejisi izlemesi öngörülüyor.

Yatırımcı İçin Kritik Not

Hasan Peker, daha önce B grubu paylarında da satış yaparak pay oranını kademeli olarak düşürmüştü. Bu son "A Grubu" devri, şirketteki nihai yönetim değişimini tescillemiş oldu.