Dün seans kapanışını 90,80 TL seviyesinden yapan ISGSY hisseleri, yeni güne Tatilbudur halka arz başvurusu haberinin dopingiyle başladı. Açılışın ardından hızlı bir yükseliş trendi yakalayan hisseler, TSI 10.10 itibarıyla yüzde 9,97 oranında değer kazanarak 99,85 TL seviyesine ulaştı.

Hissenin orta vadeli performansı da dikkat çekici boyutlara ulaştı:

Haftalık Kazanç: %17,61

Aylık Kazanç: %37,53

ARACI KURUMLARIN ISGSY ALIM YARIŞI

TSI 11.17 verilerine göre, halka arz haberinin ardından ISGSY paylarında en çok alım yapan ilk 5 kurumun toplam net lot miktarı 395.593,00 olarak kaydedildi. Alımların kurumsal dağılımı ve ortalama maliyetleri şu şekilde gerçekleşti:

Yapı Kredi Yatırım: 109.320 net lot (%21,349 dağılım) – 99,121 TL maliyet

ING Yatırım: 99.879 net lot (%19,506 dağılım) – 99,002 TL maliyet

Şeker Yatırım: 86.484 net lot (%16,890 dağılım) – 99,768 TL maliyet

(TSI 11.17 İTİBARIYLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR)

Deniz Yatırım: 54.719 net lot (%10,686 dağılım) – 101,268 TL maliyet

Halk Yatırım: 45.191 net lot (%8,825 dağılım) – 98,768 TL maliyet

Piyasadaki diğer kurumlar ise toplam alımların %22,744’lük kısmını temsil eden 116.460 lotluk işlem gerçekleştirdi.

