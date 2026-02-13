Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü Osman Arslan, Üreten Kadınlar Yarışması etkinliğinde CNBC-e'nin sorularını yanıtladı. Arslan, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini gerçekçi bulduklarını belirterek, bankacılık sektörünün de bu hedeflerle uyumlu bir finansman politikası izlediğini söyledi.

"MERKEZ BANKASI'NIN HEDEFLERİ ULAŞILABİLİR"

Arslan, Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporu'nda yer alan yüzde 15-21 aralığındaki enflasyon hedefinin erişilebilir olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlar attığını kaydeden Arslan, enflasyonda kademeli düşüş sürecinin başladığını ve bunun sağlıklı büyüme açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Merkez Bankası'nın faiz politikasını güçlü veriler doğrultusunda şekillendirdiğine inandıklarını dile getiren Arslan, Türk Lirası'nın gücünün de karar süreçlerinde dikkate alındığını belirtti.

2026'DA KREDİ BÜYÜMESİ BEKLENTİSİ YÜZDE 25-30

Arslan, 2026 yılı için bankacılık sektöründe yüzde 25-30 aralığında kredi büyümesi öngörüldüğünü, bütçelerin de bu doğrultuda hazırlandığını açıkladı. Sektörde yasal takip oranlarının yüzde 3'ün altında olduğunu ifade eden Arslan, bankacılık sisteminin güçlü bir konumda bulunduğunu söyledi.

2025 yılında sektör genelinde kredi büyümesinin yüzde 30'un üzerinde gerçekleştiğini aktaran Arslan, finansal istikrar açısından sağlıklı bir tablo olduğunu dile getirdi.

"KOBİ'LERE FİNANSMANDA KISITLAMA YOK"

Finansmana erişim konusunda zaman zaman gündeme gelen eleştirilere de değinen Arslan, KOBİ'lerin krediye ulaşımında bir kısıtlama bulunmadığını vurguladı. Halkbank olarak ticari kredilerin yüzde 55'ini KOBİ'lere tahsis ettiklerini belirten Arslan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı destekleyen kredilerde herhangi bir sınırlama olmadığını ifade etti.

Makroihtiyati tedbirler kapsamında enflasyonist etki oluşturabilecek kredi türlerine daha temkinli yaklaşıldığını kaydeden Arslan, reel sektöre finansman akışında ekonomiyi zorlayacak bir durum bulunmadığını söyledi. Arslan, 2026 itibarıyla ekonomik ortamın daha rahat bir zemine oturmasını beklediklerini sözlerine ekledi.