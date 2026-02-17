Yabancı yatırımcıların günlük bazda ilgisinin en çok arttığı hisselerde teknoloji ve havacılık dikkat çekiyor.

• Artışta Liderler: Günlük bazda yabancı payı en çok artan hisse 4.25 bps ile ARZUM oldu. Onu 4.13 bps ile MARMR ve 3.39 bps ile PGSUS takip etti.

• Azalışta Liderler: Yabancı oranının en çok gerilediği hisseler ise -2.33 bps ile ALVES, -2.01 bps ile RUBNS ve -1.83 bps ile DURKN olarak kayıtlara geçti.

İSTİKRARLI ALIM: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Raporda en dikkat çeken bölüm, yabancı payının günlerdir aralıksız yükseldiği hisseler oldu.

Özellikle sanayi ve bankacılık sektöründen isimlerin yer aldığı bu listede 5 hisse, 10 günlük seriyle öne çıkıyor:

YABANCININ ÇEKİLDİĞİ HİSSELER

Diğer tarafta ise satış baskısının devam ettiği ve yabancı oranının istikrarlı şekilde düştüğü kağıtlar yer alıyor.

AKSGY, GOZDE, HTTBT ve TEZOL 10 gündür yabancı payında kayıp yaşarken, TCKRC 8 günlük düşüş serisiyle listeye girdi.

Özetle; piyasa genelinde yabancı payı yüzde 36.78 ile yatay-pozitif bir seyir izlerken; AFYON ve FROTO gibi majör kağıtlarda yabancı girişinin 10 günlük bir trende dönüşmesi dikkat çekici bir veri olarak okunuyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.