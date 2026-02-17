Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere can suyu olan tarımsal destekleme ödemeleri hız kesmeden devam ediyor.

Ocak ayında gerçekleştirilen 1 milyar 623 milyon liralık dev ödemenin ardından, gözler şubat ayı mazot ve gübre desteği takvimine çevrildi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ (TEMEL DESTEK) İÇİN GERİ SAYIM

Bakanlık tarafından her yıl güncellenen ödeme takvimine göre mazot ve gübre desteği ödemeleri için hazırlıklar sürüyor.

Henüz Şubat 2026dönemi için net bir gün ilan edilmese de bakanlıktan yapılan açıklamalar ödemelerin önümüzdeki haftalarda başlayabileceği sinyalini veriyor.

17 Şubat itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Bakanlığın sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi üzerinden duyuru yapması bekleniyor.

OCAK AYINDA HANGİ DESTEKLER ÖDENDİ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılın ilk ayında üreticilere toplamda 1,6 milyar lirayı aşan bir kaynak aktarıldığını bildirdi. Dağılım ise şu şekilde gerçekleşti:

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Mazot ve gübre desteği başta olmak üzere tüm tarımsal desteklerin durumunu kontrol etmek oldukça kolay.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler şu adımları izleyebilir:

• e-Devlet kapısına T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

• Arama kısmına "Çiftçi Kayıt Sistemi Sorgulama" yazın.

• Açılan ekrandan mevcut yıla ait destekleme durumunuzu ve ödeme detaylarınızı görüntüleyin.

Hatırlatma: Destek ödemeleri genellikle T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılmaktadır.