Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine dayanarak hazırladığı Kasım 2025 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı.

Bültene göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil toplam sigortalı çalışan sayısı kasım ayında bir önceki aya kıyasla 79 bin 782 kişi azalarak 25 milyon 936 bine geriledi.

Toplam istihdamın yaklaşık yüzde 74'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 0,6 düşüş kaydetti. Esnaf ve çiftçi grubunda sigortalı sayısı yıllık yüzde 5,7 yükseldi. Alt kırılımlarda çiftçi sayısındaki güçlü yıllık artış dikkat çekerken, esnaf sayısında gerileme görüldü. Kamu sektöründe ise istihdam yıllık bazda sınırlı artış gösterdi.

GİYİM VE TEKSTİLDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Kasım ayında 88 alt sektörün 39'unda sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda azaldı. En yüksek istihdam kaybı 86 bin 513 kişi ile giyim eşyaları imalatında yaşandı. Bu sektörü tekstil ürünleri imalatı ve büro destek faaliyetleri takip etti. Oransal olarak en hızlı gerileme ise bilgi hizmet faaliyetlerinde kaydedildi.

Buna karşılık istihdam artışında ilk sırayı 138 bin 887 kişi ile bina inşaatı aldı. Perakende ticaret, eğitim ve yiyecek-içecek hizmetleri de çalışan sayısının arttığı başlıca sektörler arasında yer aldı.

ANKARA ÖNE ÇIKTI, İSTANBUL GERİLEDİ

İller bazında en yüksek istihdam artışı 84 bin 268 kişi ile Ankara'da gerçekleşti. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş da artış kaydeden iller arasında yer aldı. Yıllık bazda en fazla istihdam kaybı ise 28 bin 721 kişi ile İstanbul'da görüldü.

KADIN İSTİHDAMINDA EĞİTİM VE TİCARET ÖNDE

Kasım 2025'te kadın istihdamı en fazla eğitim, perakende ticaret ve yiyecek-içecek hizmetleri sektörlerinde arttı. Oransal olarak kadın istihdamının en hızlı yükseldiği alan ise programcılık ve yayıncılık faaliyetleri oldu.