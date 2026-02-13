Bankadan yapılan açıklamaya göre, kupon oranı yüzde 7,95 olarak belirlenen işlem, kupon oranı yüzde 8'in altına inen ilk Türk bankası AT-1 ihracı oldu.

Akbank'ın 2024 tarihli ilk AT-1 ihracının ardından gelen bu ihraca yurt dışından yaklaşık 3,1 milyar dolar üzerinde tavan talep geldi.

Fiyat revizyonları sonrasında 2,6 milyar dolar olan talep ile işlemde sonuç olarak 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı yer aldı. Bu yatırımcıların yüzde 30,3'ü Birleşik Krallık, yüzde 29,1'i Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 21,4'ü Avrupa, yüzde 14,3'ü Orta Doğu, yüzde 5'i ise Asya yerleşik.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, başarılı eurobond ihraçlarıyla Akbank'ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarının altını bir kez daha çizmiş olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Gür, ihraçlarında uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları da içeren 97 yatırımcı görev aldığını vurgulayarak, "İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3,1 milyar dolar üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraçla zaten güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne ilgisini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.