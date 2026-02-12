Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye operasyonlarında yeni bir modele geçti. Şirket, WhaleCo adıyla kurduğu yapı üzerinden ithalat süreçlerini doğrudan kendi bünyesinde yürütmeye başladı. Yeni sistemde vergiler alışveriş sırasında tahsil ediliyor, ürünler ise kullanıcıların ek bir gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim ediliyor.

GÖNDERİMLER YENİDEN BAŞLADI

6 Şubat 2026 itibarıyla 30 Euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılmasının ardından Temu, Türkiye'ye yurt dışı gönderimlerini durdurmuştu. Türkiye'de yurt dışı alışverişte en çok tercih edilen platformlar arasında yer alan şirket, yeni yapılanmayla birlikte sevkiyatlara yeniden başladı.

RESMİ İTHALATÇI OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR

WhaleCo üzerinden faaliyet gösteren Temu, Türkiye'de artık resmi ithalatçı konumunda bulunuyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yapıyor.

Sipariş veren kullanıcılar, ürün bedeliyle birlikte vergiyi ödeme aşamasında ödüyor. Gümrük işlemleri WhaleCo tarafından yürütülüyor ve ürünler şirket adına çekilerek doğrudan müşterilerin adreslerine ulaştırılıyor. Bu sayede kullanıcıların ayrıca gümrük beyanı ya da belge hazırlaması gerekmiyor.

SEPET ALT LİMİTİ 580 TL

Yeni uygulamayla birlikte asgari sepet tutarı şartı getirildi. Toplam tutarı 580 TL'nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor.

Platformda ürün çeşitliliğinin ilk aşamada sınırlı olduğu, ilerleyen dönemde seçeneklerin artırılmasının planlandığı ifade ediliyor.