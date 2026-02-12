Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I" başlıklı yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

Karahan, 2025 yılının son Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yılı için ara enflasyon hedefinin yüzde 16 olarak korunduğunu açıklamış, tahmin aralığının ise yüzde 13–19 bandında sabit bırakıldığını belirtmişti.

Karahan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Fiyat istikrarının sağlanması doğrultusunda geçen yıl enflasyonda sağlanan gelişmeyi kıymetli buluyoruz.

Sıkılaştırma öncesine göre daha belirgin bir görünüm mevcut.

Hizmet üretim endeksi yatay seyrini son çeyrekte sürdürdü.

ENFLASYONA GIDA ETKİSİ

Bir önceki Rapor dönemine kıyasla, tüketici enflasyonu 2,2 puan azalarak ocak ayında yüzde 30,7’ye geriledi.

Gıda enflasyonu oynak bir seyir izleniyor. Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi.

Ocak ayında enflasyonun üst banda yaklaştığı, bunda gıda fiyatlarının etkili olduğu görüldü. Şubat ayına da bir miktar sarkma olacak.

KİRA ENFLASYONUNDA ANA EĞİLİM AŞAĞI YÖNLÜ

2025 yılında da hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri etkili oldu. Kutu çalışmamızda da ayrıntılarıyla göreceğiniz üzere, çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ile 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Eğitimde fiyat ayarlamalarına dair düzenlemelerde, geçmiş 24 ayın enflasyonu yerine 12 ayın etkisini yansıtacak şekilde değişikliğe gidilmesini önemli buluyoruz.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"

Ocak ayında öncü veriler sınırlı bir artış olduğuna gıda öncülüğünde arttığına işaret ediyor. Politika faizini yüzde 37 seviyesine getirmiştik. Dezenflasyon sürecini hedeflerle orantılı şekilde sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdürüyoruz.

ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

Yılın ilk raporunda 2026 sonu için tahmin aralığı yüzde 15-21 oldu. 2027 sonu tahmin aralığı ise yüzde 7-12 seviyesinde gerçekleşti. 2026 için ara HEDEF ise yüzde 16 olarak belirlendi.