Şirketin paylaştığı bilgilere göre, halka arz süreci hem ortak satışı hem de sermaye artırımı yöntemlerini kapsayacak.

SPK’YA RESMİ BAŞVURU YAPILDI

İş Girişim Sermayesi tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 11 Şubat 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda vakit kaybedilmeden harekete geçildiği belirtildi. Bu kapsamda, 12 Şubat 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusu dosyası teslim edildi.

KAP AÇIKLAMASININ DETAYLARI

Şirketin KAP üzerinden kamuoyuna sunduğu duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.02.2026 tarih, 803 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin bağlı ortaklığı Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.02.2026 tarihinde halka arz başvurusunda bulunulmuştur.”