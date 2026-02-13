Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde çok sayıda sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuruyu karara bağladı.

Kurul, Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ'nin tahsisli sermaye artırımına onay verirken, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 284 milyon liralık bedelsiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 309 milyon 176 bin liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu da uygun buldu.

BANKA VE ARACI KURUMLARA DEV İHRAÇ İZNİ

SPK, borçlanma aracı ihraçlarına yönelik başvuruları da değerlendirdi. Buna göre;

-Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyar liralık,

-Anadolubank AŞ'nin 10 milyar liralık,

-Alternatifbank AŞ'nin 4,5 milyar liralık,

-Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık,

-Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun ise 500 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

Ayrıca, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu’nun 5 milyar liralık, Hayat Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu da onaylandı.

YENİ FON KURULUŞUNA İZİN

Kurul, BV Portföy Yönetimi AŞ Karbon Hasadı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verdi. Fonun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi de olumlu karşılandı.

9,8 MİLYON LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

SPK, çeşitli mevzuat ihlalleri kapsamında üç tüzel ve üç gerçek kişiye toplam 9 milyon 856 bin 102 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, Türkiye'de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 17 internet sitesi hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca erişimin engellenmesi için gerekli hukuki sürecin başlatılmasına hükmedildi.