Haftanın son işlem günü olan 13 Şubat 2026 Cuma günü için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan "Günlük Yabancı Oranları" raporu paylaşıldı. Borsa İstanbul’un yabancı payı günlük bazda 0,16 puanlık artışla yüzde 36,71 seviyesine yükselirken, kurum raporunda yabancı payı en çok değişen ve istikrarlı trend yakalayan hisseleri mercek altına aldı.
Yabancı yatırımcıların günlük bazda portföy değişimlerinde bazı hisseler ön plana çıktı.
Yabancı Oranı En Çok Artanlar:
SURGY: 4.11 bps
TRALT: 2.67 bps
MOPAS: 2.14 bps
Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:
BINBN: -5.85 bps
DOFRB: -5.5 bps
MEGMT: -3.84 bps
10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ GÖSTERENLER
Raporda, yabancı oranında sadece günlük değil, sürdürülebilir bir artış trendi yakalayan hisseler dikkat çekti. Aşağıdaki 5 hisse, tam 10 gündür yabancı payını aralıksız artırıyor:
GLYHO
HRKET
MAVI
RYGYO
10 GÜNDÜR SÜREKLİ DÜŞÜŞ YAŞAYANLAR
Öte yandan, yabancı yatırımcının 10 gündür paylarını kademeli olarak azalttığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:
FORTE
GOZDE
HATSN
BORSANIN GENEL YABANCI PAYI
Rapora göre Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı, günlük sınırlı bir yükselişle yüzde 36,71 seviyesinde dengelenmiş durumda. Yatırımcılar, yabancı girişinin yoğunlaştığı hisseleri piyasanın genel yönü açısından yakından takip ediyor.
