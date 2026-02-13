Yabancı yatırımcıların günlük bazda portföy değişimlerinde bazı hisseler ön plana çıktı.

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

SURGY: 4.11 bps

TRALT: 2.67 bps

MOPAS: 2.14 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:

BINBN: -5.85 bps

DOFRB: -5.5 bps

MEGMT: -3.84 bps

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ GÖSTERENLER

Raporda, yabancı oranında sadece günlük değil, sürdürülebilir bir artış trendi yakalayan hisseler dikkat çekti. Aşağıdaki 5 hisse, tam 10 gündür yabancı payını aralıksız artırıyor:

ETYAT

GLYHO

HRKET

MAVI

RYGYO

10 GÜNDÜR SÜREKLİ DÜŞÜŞ YAŞAYANLAR

Öte yandan, yabancı yatırımcının 10 gündür paylarını kademeli olarak azalttığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

AKSGY

EMKEL

FORTE

GOZDE

HATSN

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BORSANIN GENEL YABANCI PAYI

Rapora göre Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı, günlük sınırlı bir yükselişle yüzde 36,71 seviyesinde dengelenmiş durumda. Yatırımcılar, yabancı girişinin yoğunlaştığı hisseleri piyasanın genel yönü açısından yakından takip ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.