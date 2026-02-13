Kartonsan, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut sermayesini artırmak amacıyla geçtiğimiz yılın Eylül ayında SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Ancak Kurul, 12 Şubat 2026 tarihli haftalık bülteniyle bu talebin uygun bulunmadığını açıkladı.

Eski Sermaye: 75.000.000 TL

Talep Edilen Artış Oranı: Yüzde 400,00

Talep Edilen Yeni Sermaye: 375.000.000 TL

Karar Tarihi: 12.02.2026

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sürecin titizlikle incelendiği ancak izahname onay talebinin Kurul tarafından reddedildiği belirtildi. KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 4,5 ay süren inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurumuz olumsuz karşılanmıştır. 300.000.000 TL nominal değerli payların ihracı ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahname ve satış duyurusunun onaylanması talebi Kurul tarafından uygun bulunmamıştır."

Söz konusu karar, ilgili izahname ve ihraç belgesinin onay sürecine ilişkindir. Şirket, durumu pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunduğunu belirtti.

