13 Şubat 2026 tarihi, Borsa İstanbul (BIST 100) için hem zafer hem de dikkat uyarısı içeren bir gün olarak kayıtlara geçiyor. Endeks, 14.185,59 puan seviyesine ulaşarak yükseliş trendini korurken, teknik göstergeler piyasanın nabzını tutmaya devam ediyor.

Hareketli ortalamalar tarafında, 10 günlük basit ortalamanın 13.828, 20 günlük ortalamanın 13.488 ve 100 günlük ana desteğin 11.586 puan seviyelerinde olması, boğa piyasasının temelinin hala sağlam olduğunu gösteriyor. Ancak, endeksin öncü göstergelerinden RSI (14) değerinin 75,671 seviyesine tırmanarak "aşırı alım" bölgesine girmesi ve CCI (20) indikatörünün 119,790 ile "Sat" pozisyonuna geçmesi, piyasanın biraz nefeslenmeye ihtiyaç duyduğunun en somut kanıtı olarak öne çıkıyor.

BLCYT: TEKNİK SİNYALLER ALARM VERİYOR

Bilici Yatırım (BLCYT), günün en çok konuşulan ve piyasadan en sert şekilde negatif ayrışan hisselerinden biri oldu. Endeksin pozitif seyrine rağmen 39,300 ₺ seviyesindeki taban fiyatına çekilen hisse, yatırımcısına günlük %9,99 oranında bir kayıp yaşattı.

Hissenin teknik tablosuna bakıldığında, genel teknik görünümün 7 "Sat" sinyaliyle baskılandığı görülüyor. Özellikle Momentum (MOM 10) göstergesinin -0,500 seviyesiyle net bir "Sat" aksiyonu üretmesi, hissedeki düşüş ivmesinin sadece fiyatla sınırlı kalmadığını, teknik anlamda da bir bozulma yaşandığını kanıtlıyor. RSI değerinin 46,358 ile nötr bölgede kalmasına rağmen yaşanan bu limit düşüş, tahtadaki satış baskısının şiddetini gözler önüne seriyor.

BMSTL: YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNE SERT FREN

BMS Birleşik Metal (BMSTL) tarafında ise daha karmaşık bir teknik tablo hakim. Hisse, 107,600 ₺ fiyat seviyesine gerileyerek %9,96 oranında bir değer kaybıyla taban sınırına dayandı. İlginç bir şekilde, BMSTL'nin teknik özetinde hala 10 "Al" sinyali bulunuyor ve MACD (5,384) ile Momentum (5,600) gibi önemli göstergeler "Al" pozisyonunu koruyor. Ancak fiyatın günlük limitine kadar geri çekilmesi, teknik veriler ile anlık piyasa fiyatlaması arasında devasa bir uçurum oluşturdu. RSI (14) değerinin 56,553 ve CCI (20) değerinin 96,051 ile hala nötr bölgede seyretmesi, bu sert düşüşün teknik bir trend dönüşünden ziyade, ani ve yoğun bir kâr realizasyonu ya da hisse özelindeki bir haber akışından kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR: Bu analiz 13 Şubat 2026 tarihli anlık borsa verileri ve paylaşılan teknik görseller üzerinden hazırlanmıştır. Piyasa koşulları her an değişim gösterebilir.