CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), 12 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Sarıalan Altın İşletmesi Projesi'ne ilişkin ÇED sürecindeki son gelişmeleri duyurdu.

Şirket, 21 Ocak 2026 tarihli özel durum açıklamasında Danıştay 4. Dairesi’nin temyiz incelemesi sonucunda, "Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme ve Atık Depolama Tesisi" projesine ilişkin verilen "ÇED Olumlu" kararının iptaline dair yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozduğunu ve davanın kesin olarak reddine hükmettiğini açıklamıştı. Böylece projeye ilişkin ÇED Olumlu kararına yönelik hukuki süreç şirket lehine kesinleşmişti.

YENİ ÇED BAŞVURUSUNA GEREK KALMADI

Devam eden süreçte şirket, Sarıalan Altın İşletmesi Projesi için 3 Ekim 2025 tarihinde ihtiyati olarak yapılan yeni ÇED başvurusuna ilişkin gelişmeleri paylaştı.

İdare ile yapılan görüşmeler sonucunda, Sarıalan Altın İşletmesi'ne ait mevcut ÇED izinlerinin yeterli olduğu ve yeni bir ÇED başvurusuna gerek bulunmadığı değerlendirildi.

Bu çerçevede, 3 Ekim 2025 tarihli başvuru sürecinin sonlandırılması talebi T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kabul edildi. Bakanlık tarafından şirkete tebliğ edilen yazıyla birlikte söz konusu başvuru süreci resmen sona erdi.