Piyasada risk iştahının devam ettiği görülürken, banka ve ulaştırma hisselerinde dikkat çeken hacimler oluştu. İş Yatırım’ın verilerine göre en yüksek satış Akbank (AKBNK) hissesinde gerçekleşti.

En Yüksek Satış AKBNK’ta

İş Yatırım, AKBNK’ta 561 milyon TL net satış gerçekleştirdi. Bu kalem, kurumun toplam satışları içinde yaklaşık %13,09’luk paya ulaştı. Bankacılık endeksindeki hareketlilik, günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Holdingler de Listede

Satış tarafında yalnızca bankalar değil, ulaştırma ve holding hisseleri de öne çıktı:

PGSUS: -375,1 Mn TL (%8,76)

KCHOL: -338,6 Mn TL (%7,90)

SAHOL: -217,1 Mn TL (%5,07)

THYAO: -166,5 Mn TL (%3,89)

VAKBN: -154,5 Mn TL (%3,61)

Toplam satış tutarı 1,8 milyar TL’nin üzerine çıkarken, buna rağmen endeksin 14.000 puan üzerinde kalması piyasada karşı alımların güçlü olduğuna işaret etti.

Endeks Pozitif, Hisselerde Rotasyon

Uzmanlar, endeksteki yükselişe rağmen bazı büyük hisselerde görülen satışların “kar realizasyonu” ve sektör içi rotasyon kaynaklı olabileceğini belirtiyor. Bankacılık ve ulaştırma hisselerinde görülen bu hareketliliğin kapanışa doğru yön tayininde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Saat 16:35 itibarıyla Borsa İstanbul’da pozitif tablo korunurken, yatırımcılar gün sonu kapanış verilerini ve kurum dağılımlarını yakından izliyor.