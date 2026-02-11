Borsa İstanbul’da işlem gören Vestel Elektronik (VESTL), hem finansal sonuçlardaki bozulma hem de teknik göstergelerdeki zayıflık nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Son bir yılda yaklaşık yüzde 48 oranında değer kaybeden hisse, 31,86 TL seviyesinde dengelenme çabası veriyor.

ANA TREND HÂLÂ AŞAĞI

Teknik görünümde orta ve uzun vadeli ortalamaların altında kalınması, aşağı yönlü ana trendin henüz sona ermediğini gösteriyor. 32,00 TL seviyesi kısa vadeli pivot olarak öne çıkarken, 31,56 ve 31,26 TL seviyeleri ilk destek noktaları olarak izleniyor. Bu bölgenin aşağı kırılması halinde 30 TL psikolojik eşiği yeniden gündeme gelebilir.

İşlem hacminin son dönemde ortalamaların altında kalması da yükseliş denemelerinin güç kazanamadığını ortaya koyuyor.

32,87 TL AŞILMADAN GÜÇLÜ DÖNÜŞ ZOR

Teknik analizde 32,87 TL seviyesi “trend değişim seviyesi” olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı ve hacimli kapanışlar görülmesi durumunda hissede daha güçlü bir toparlanma ihtimali artabilir. Yukarı yönlü ataklarda 32,30 – 33,00 TL bandı ilk direnç bölgesi olarak dikkat çekiyor.

Ancak mevcut tabloda yükselişlerin daha çok tepki niteliğinde kaldığı, ana yönün ise aşağı olduğu değerlendiriliyor.

FİNANSAL GÖRÜNÜM BASKI UNSURU

Şirketin son bilançoda zarar açıklaması, satış gelirlerindeki daralma ve artan borçluluk oranı hissedeki zayıf performansı destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Karlılık tarafında belirgin bir toparlanma görülmeden teknik görünümde kalıcı bir güçlenme beklemek zor görünüyor.

Vestel hissesi kritik eşikte bulunuyor. 32,87 TL üzeri kalıcılık sağlanmadıkça aşağı yönlü riskler masada kalmaya devam edecek. Destek seviyelerinin korunup korunamayacağı ve hacim tarafındaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde fiyatlamanın yönü açısından belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.