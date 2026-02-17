Maçkolik, 31 Aralık 2025 tarihinde yaptığı bildirimle uygulama ve web sitelerindeki bahis reklamı gösterimlerini askıya aldığını duyurmuştu.13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliği hakkında açıklamada bulundu.

Yayımlanan "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği" değişikliği ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin; 18 yaş sınırına uyulması, spor mecralarıyla sınırlı kalması ve yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemesi şartıyla sanal ortam bayilerine yaptırılabileceği hükme bağlandı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

MACKO 36,86 TL'yi GÖRDÜ

Geçtiğimiz haftayı alıcılı bir seyirle kapatan MACKO hisseleri, yeni haftanın ilk işlem gününde mevzuat değişikliğinin getirdiği iyimserliği fiyatladı. Cuma gününü 33,52 TL seviyesinden kapatan hisseler, sabah saatlerinde gelen KAP açıklamasının ardından hızla yükselişe geçti.

TSI 10.30 itibarıyla %9,96 değer kazanan MACKO payları, 36,86 TL tavan fiyatına ulaşarak yatırımcısına güçlü bir başlangıç sundu. Şirket, reklamların yeniden yayına alınması süreciyle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacağını belirterek pay sahiplerine "takipte kalın" mesajı verdi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.