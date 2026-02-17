Halka arz fiyatı olan 46,00 TL’den başladığı yolculukta yatırımcısına kısa sürede yüzde 100’den fazla getiri sağlayan NETCD, bugün kritik bir eşikten döndü. Açılış seansında 100 TL psikolojik sınırının üzerine tırmanarak 101,90 TL seviyesini test eden hisse, bu noktadan gelen yoğun satış baskısıyla tavan bozdu.

Hissede satışların derinleşmesiyle birlikte işlemler başladıktan kısa süre sonra yüzde 1,63 negatif seyirle devre kesici çalıştı. Saat 10:14 itibarıyla hisse, önceki kapanışa göre yüzde 3,50 kayıpla 95,00 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

TAHTADA KİMLER VAR? (ARACI KURUM DAĞILIMI)

Saat 10:14 itibarıyla NETCD paylarındaki alım-satım dengesi şu şekilde oluştu:

İlk 5 Net Alıcı (Güçlü Kurumsal Destek)



Alım tarafında İş Yatırım’ın baskın liderliği dikkat çekiyor. İlk 5 alıcının toplam alım içindeki payı yüzde 78,71 olarak gerçekleşti.

İlk 5 Net Satıcı (Kâr Satışları Nereden Geldi?)





Satış tarafında ise Trive ve İnfo Yatırım başı çekiyor. Satıcıların maliyetlerinin, alıcılara göre daha düşük seviyelerde (ortalama 94-97 TL bandında) olması, tavan bozma sonrası kâr realizasyonunun hızlandığını gösteriyor.

425 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ

Hissede sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen 425,23 Milyon TL'lik yüksek işlem hacmi, tavan bozma sürecinde el değiştirme oranının yüksek olduğunu kanıtlıyor. İş Yatırım'ın 96,85 TL maliyetle karşıladığı satışlar, tahtanın alt kademelerde tutunma çabasını destekliyor.

9 günlük serinin ardından gelen bu düzeltme, teknik analiz açısından "sağlıklı bir geri çekilme" mi yoksa "trend dönüşü" mü olduğu sorusunu akıllara getiriyor. Yatırımcıların 95,00 TL altındaki kapanışlara dikkat etmesi öneriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.