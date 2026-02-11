Bursa Çimento (BUCIM), finansal yapısını güçlendirmek ve özkaynaklarını artırmak amacıyla dev bir sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirket, sermayesini 1,5 milyar TL’den 6,5 milyar TL’ye çıkarmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Yatırımcıların gözü kulağı bu karardayken, hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımının eş zamanlı yapılacak olması piyasada geniş yankı uyandırdı.

SERMAYE %333,32 ORANINDA ARTIYOR

Bursa Çimento tarafından KAP’a bildirilen taslağa göre, şirket sermayesini iki koldan artıracak:

Bedelsiz Pay: %166,66 oranında (İç kaynaklardan karşılanacak).

Bedelli Pay: %166,66 oranında (Rüçhan hakkı kullandırılacak).

Bu hamleyle birlikte Bursa Çimento, toplam sermayesini tam 5 milyar TL artırarak devasa bir finansal genişlemeye imza atmış olacak.

1000 LOTU OLAN YATIRIMCININ PORTFÖYÜ NASIL DEĞİŞECEK?

Yatırımcılar için en merak edilen soru ise lot sayılarının ne olacağı. İşte 1.000 adet hissesi olan bir yatırımcının sermaye artırımı sonrası yeni lot dağılımı:

YATIRIMCININ CEBİNDEN NE KADAR PARA ÇIKACAK?

Bedelsiz sermaye artırımı için yatırımcıdan herhangi bir ücret talep edilmezken; bedelli kısmı için "Rüçhan Hakkı" devreye girecek. Yatırımcılar, sahip oldukları her bir rüçhan hakkı için 1 TL nominal değer üzerinden ödeme yaparak yeni paylarını alabilecekler.

1.000 lotu olan bir yatırımcı, bedelli artırıma tam katılım sağlamak isterse yaklaşık 1.666,6 TL ödeme yapacak.

SIRADA SPK ONAYI VAR

Şirketin bu dev başvurusu şu an SPK'nın inceleme masasında. Kuruldan onay gelmesi durumunda rüçhan hakkı kullanım tarihleri ve bölünme günü şirket tarafından ilan edilecek. Bölünme tarihinde hisse fiyatı, artış oranına paralel olarak düzeltilecek.