İstanbul ticaret dünyasında yankı uyandıran karara göre, davanın kabulüyle birlikte Marka Yatırım Holding’in yasal organlarının yeniden işler hale getirilmesi amaçlanıyor.

Mahkeme, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca şirketin 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan mali tablolarının onaylanması ve yönetimsel boşlukların giderilmesi için genel kurulun toplanmasını zorunlu gördü. Bu süreçte görev yapacak kayyım için 45 bin TL’lik bir ücret takdir edilirken, bu meblağın başlangıçta davacı tarafça karşılanması ve sürecin usulüne uygun şekilde yürütülmesi karara bağlandı.

Karar Ön Sayfası:



Karar Arka Sayfası:



Atanan kayyım, şirketin tüm yönetimini devralmak yerine sadece genel kurul çağrısı yapmak ve bu toplantıyı yönetmek üzere "sınırlı yetkiyle" donatıldı. Hazırlanan 14 maddelik geniş kapsamlı gündemde ise yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik başlıklar yer alıyor. Özellikle son iki yıla ait bağımsız denetim raporlarının müzakeresi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve kâr payı dağıtım oranlarının karara bağlanması gibi maddeler, şirketin borsadaki geleceği açısından hayati önem taşıyor.

Hukuki Not: Mahkeme kararı uyarınca kayyım, şirket ana sözleşmesi çerçevesinde genel kurulu toplamak için gerekli tüm belgeleri resmi dairelerden talep etme ve işlemleri yürütme yetkisine sahip kılınmıştır.