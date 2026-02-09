Borsa İstanbul’da 2026 yılının ilk çeyreği, halka arz yatırımcıları için adeta bir "altın çağ" niteliğinde başladı. Ocak ayından itibaren peş peşe talep toplayan ve borsada işlem görmeye başlayan yeni nesil şirketler, kısa sürede yakaladıkları getiri oranlarıyla yatırımcı iştahını zirveye taşıdı. Özellikle teknoloji, gayrimenkul ve gıda sektörlerindeki şirketlerin performansları, halka arz endeksinin piyasa genelinden pozitif ayrışmasını sağladı.

OCAK AYININ TARTIŞMASIZ LİDERİ: Z GAYRİMENKUL (ZGYO)

2026 yılının şu ana kadarki en dikkat çekici performansına, 16 Ocak'ta borsaya adım atan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) imza attı. Halka arz fiyatı 9,77 TL olarak belirlenen şirket, işlem görmeye başladığı andan itibaren yatırımcısına sunduğu %171’lik getiri oranıyla listenin en tepesine yerleşti. ZGYO’nun bu devasa başarısını, gıda sektörünün köklü isimlerinden Meysu (MEYSU) takip etti. 13 Ocak’ta 7,50 TL’den işleme açılan Meysu, sermayesini tam %100 oranında katlayarak yatırımcılarına anaparasını kısa sürede geri kazandıran bir performans sergiledi.

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİK VE GETİRİ İSTİKRARI

Ocak ayı sadece gayrimenkul ve gıda değil, mühendislik ve plastik sanayii gibi alanlarda da bereketli geçti. 22 Ocak’ta 18,00 TL arz fiyatıyla tahtası açılan Uçay Mühendislik (UCAYM), bugün itibarıyla ulaştığı %97’lik primle yatırımcısını "bire bir" kazanca çok yaklaştırdı. Benzer şekilde, 15 Ocak'ta 30,24 TL’den borsaya "merhaba" diyen Formplast (FRMPL), %25’lik dengeli getirisiyle portföylerde güven tazeledi. Bu tablo, yatırımcıların sektörel çeşitliliğe sahip şirketlere olan güveninin 2026 yılında da sürdüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor.

ŞUBAT AYI HALKA ARZLARI HIZLI ISINDI

Şubat ayının ilk haftasıyla birlikte borsaya giren yeni oyuncular da tavan serilerine hızlı bir başlangıç yaptı. 5 Şubat’ta 46,00 TL gibi iddialı bir arz fiyatıyla işleme başlayan teknoloji odaklı Netcad (NETCD), sadece birkaç gün içinde %33 oranında değer kazandı. Listenin en taze üyelerinden olan ve 6 Şubat’ta 21,50 TL fiyatla tahtası açılan AKHAN Un (AKHAN) ise henüz ilk işlem günlerinden itibaren %21’lik bir getiriye ulaşarak yatırımcısına pozitif sinyaller verdi. Şubat ayı halka arzlarının, Ocak ayındaki yüksek getiri rüzgarını devralıp devralmayacağı ise piyasada en çok merak edilen konuların başında geliyor.

2026 HALKA ARZ PERFORMANS ÖZETİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Z Gayrimenkul ve Ziraat GYO aynı mı?

Hayır, bu iki şirket tamamen farklıdır; görselde %171 primle yer alan şirket Z Gayrimenkul (ZGYO)'dur.

Halka arzlarda bu yükseliş devam eder mi?

2026 yılı halka arz iştahı yüksek başlasa da, her şirketin finansal yapısı ve piyasa koşulları farklıdır; yatırımcıların şirket özelinde araştırma yapması kritiktir.

Yeni halka arzlar ne zaman?

SPK bültenleri aracılığıyla her hafta onay alan yeni şirketlerin talep toplama tarihleri duyurulmaktadır.

*Yasal Uyarı: Burada yer alan veriler 7 Şubat 2026 tarihli piyasa görsellerinden derlenmiş olup kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez.