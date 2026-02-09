Finanszone YouTube kanalında Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu olan Anadolu Isuzu CEO’su Tuğrul Arıkan, şirketin borsa performansı ve gelecek projeksiyonlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yayında özellikle hisse yatırımcısını heyecanlandıracak bir tablo çizen Arıkan, önümüzdeki iki yılın "stratejik yatırımların meyvelerinin toplandığı" bir dönem olacağını vurguladı.

"Bilanço Gücü Hissede Hissedilecek"

Yatırımcıların en çok merak ettiği hisse performansı ve bilanço yönetimi konusuna değinen Arıkan, sağlıklı büyümenin hisse değerine yansıyacağı bir sürecin kapıda olduğunu belirtti:

"Yatırımcılarımıza her zaman söylediğimiz bir şey var: Sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. 2026 ve 2027, bu büyümenin hem Türkiye hem de yeni Özbekistan operasyonlarımızda net bir şekilde hissedileceği yıllar olacak. Sadece ciroyla büyüyen değil, bu büyümeyi sinerjilerle karlılığa ve nakit akışına yansıtan bir yapı kurduk. Mevcut çarpanlarımıza ve bilanço pozisyonumuza bakıldığında, nakit akışını doğru yönetenlerin kazandığı bu dönemde ASUZU’nun gücü daha net görülecek."

Yabancı Yatırımcı ve CDS Vurgusu

Türkiye’nin risk primindeki (CDS) iyileşme ve faiz düşüş beklentilerinin borsaya olumlu yansıyacağını ifade eden Arıkan, yabancı yatırımcının yavaş yavaş geri dönmeye başladığını belirtti. Şirketin piyasa değerinin küresel ve yerel rakiplerine göre cazip bir noktada durduğuna işaret eden CEO, "Bilanço yönetiminde çok iyi bir noktaya geldik, önümüzdeki iki yılda yatırımcılarımız bunun karşılığını çok daha iyi görecek" dedi.

"Asıl Sınavımız Talep Değil, Karlılık"

Operasyonel tarafta talebin canlı olduğunu ancak makroekonomik dengelerin marjları zorladığını hatırlatan Arıkan, "Şu anki kur ve enflasyon dengesiyle temel sorunumuz talep değil, karlılığı yönetmek. İhracat pazarlarımızda talep sorunu yok ama kurun enflasyonun altında kalması karlılığı baskılıyor. Biz bu süreci verimliliği artırarak ve Özbekistan gibi yeni üretim merkezlerimizle aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan ile Bölgesel Güç Olma Hedefi

Aralık ayında %75,2 hissesi devralınan Özbekistan merkezli SamAuto yatırımına da değinen Arıkan, bu hamlenin korumacılık duvarlarını aşmak için bir kalkan olduğunu söyledi. Arıkan, 5 yıllık plan dahilinde Özbekistan operasyonunun hacmini Türkiye’nin 1,5 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu büyük sinerjinin 2026 itibarıyla konsolide bilançoya güç katacağını müjdeledi.

"Made in Europe" Riskine Karşı Lobi Seferberliği

Avrupa Birliği’nin kamu alımlarında yerlilik şartı getirmeyi planladığı "Made in Europe" düzenlemesine de dikkat çeken Arıkan, Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamında bu riskten muaf tutulması için devlet kademeleriyle koordineli bir lobi faaliyeti yürüttüklerini sözlerine ekledi.