Teknik analizde "tek bakışta DENGE" sağlayan Ichimoku Bulutu, altın için oldukça iyimser bir tablo çizmeye devam ediyor.

Grafikteki 12 aylık periyodun tamamında yeşil rengini koruyan bulut, çok yıllık yükseliş trendinin gücünü kanıtlıyor.

Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan 235 dolarlık (yüzde 4,79) sert düşüşe rağmen fiyatların bir yılı aşkın süredir olduğu gibi bulut desteğinin üzerinde kalması, piyasada kalıcı bir trend dönüşünün (ayı piyasası) uzak olduğunu gösteriyor.

5 BİN DOLAR DİRENCİ

Analizde öne çıkan bir diğer kritik unsur ise Murrey Matematiksel Çizgileri. Fiyat hareketlerini sekiz eşit bölgeye ayıran bu sisteme göre:

• 4/8 Çizgisi (Merkezi Pivot): Tam olarak 5.000 dolar seviyesinden geçiyor.

• Fibonacci Uyumu: Bu seviyenin yüzde 23,6 Fibonacci geri çekilme noktasıyla çakışması, 5.000 doları aşılması gereken en önemli direnç haline getiriyor.

DESTEK VE GERİ ÇEKİLME SEVİYELERİ

Pazartesi günü test edilen 4.402 dolarlık düşük seviye, "dip avcısı" yatırımcıların devreye girmesiyle hızla geri kazanıldı. Fibonacci analizine göre:

• Ana Destek: 4.654 dolar seviyesindeki yüzde 38,2 geri çekilme noktası, mevcut fiyatlamada en sağlam kale olarak görünüyor.

• Toparlanma Sinyali: Fiyatların 5 Şubat’tan itibaren yüzde 50 geri çekilme eşiğinin üzerinde tutunması, piyasadaki yapıcı duruşu destekliyor.

TARİHİ İŞLEM HACMİ VE İLGİ

Altın sadece fiyatıyla değil, yatırımcı ilgisiyle de rekor kırıyor. Açık pozisyon sayısı bir miktar azalsa da tarihsel ortalamaların çok üzerinde seyrediyor.

Bu durum, altının küresel portföylerde artık hiç olmadığı kadar merkezi bir rol oynadığını ve piyasa derinliğinin arttığını gösteriyor.

Özetle; altın için kısa vadeli oyun alanı netleşti. 4.654 dolar seviyesi güçlü bir zemin oluştururken, yukarı yönlü ivmenin kalıcılığı için 5.000 dolar direncinin üzerinde kapanışlar aranacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.