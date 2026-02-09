BofA Emtia Stratejisti Michael Widmer imzalı raporda, piyasadaki "zayıf ellerin" tasfiye edildiği ve kalıcı bir yükseliş trendinin başladığı vurgulandı.

ALTINDA 5.000 DOLAR BARAJI ARTIK "YENİ NORMAL"

Altın fiyatları, Fed’e dair şahin beklentilerin fiyatlanmasıyla yaşadığı geri çekilmeyi hızla telafi ederek yeniden 5.000 dolar psikolojik sınırının üzerine yerleşti. BofA analistlerine göre, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü ivme sertleşecek.

BofA’nın Güncel Altın Projeksiyonu:

• Kritik Direnç: $5.145 (Aşılması durumunda $5.500 yolu açılır)

• Ana Destek: $4.850 (Alım fırsatı olarak değerlendiriliyor)

• Yıl Sonu Beklentisi: $6.000+

GÜMÜŞTE "ENDÜSTRİYEL SIKIŞMA" FİYATLARI TETİKLİYOR

Gümüş, altına kıyasla daha agresif bir toparlanma sergiliyor. BofA raporu, gümüşteki yükselişin sadece spekülatif değil, aynı zamanda fiziksel arz açığından kaynaklandığını hatırlatıyor. Banka, gümüşün ons fiyatında 90 doların üzerini "yakın HEDEF" olarak işaretledi.

Gümüş Fiyat Radarı:

• İlk Direnç: $93.50

• Psikolojik Hedef: $100.00

• Güçlü Destek: $84.00

PİYASA NEYİ BEKLİYOR?

BofA'nın raporunda dikkat çekilen bir diğer nokta ise jeopolitik çarpan etkisi. Orta Doğu'daki belirsizlikler ve ticaret savaşlarının yeniden alevlenme riski, yatırımcıları dijital varlıklardan ve fiat para birimlerinden uzaklaştırarak fiziksel emtialara yönlendiriyor. Analistler, bu yükselişin "daha sağlıklı bir yapıya" büründüğünü ifade ediyor.