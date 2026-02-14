Altın piyasası, ABD'den gelen ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileriyle (ocak ayı TÜFE yüzde 2,4) nefes alırken; spot altın ons başına 5.021,80 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistlere göre 5.000 dolar seviyesi artık sadece bir rakam değil, boğalar ve ayılar arasındaki savaşın en önemli cephesi.

• Direnç Noktaları: 5.050 ve 5.100 dolar.

• Destek Noktaları: 5.000 doların altındaki kapanışlar fiyatı hızla 4.900 dolara çekebilir.

ANALİST YORUMU: "SARSINTI HENÜZ BİTMEDİ"

Pepperstone Kıdemli Piyasa Analisti Michael Brown, perşembe günü gümüşte yüzde 10, altında ise yüzde 3'ü bulan düşüşlerin "tuhaf ve tetikleyicisiz" olduğunu belirterek, oynaklığın en kötüsünün geride kaldığını söylemek için erken olduğu uyarısında bulundu.

FXTM’den Lukman Otunuga ise yatırımcıların Fed’in faiz indirimlerine yönelik fiyatlamalarının (Aralık 2026'ya kadar üçüncü bir indirim olasılığı yüzde 50) altını desteklediğini ancak kırılganlığın sürdüğünü ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN RİSKLERİ: TATİL SESSİZLİĞİ VE VERİ AKIŞI

Piyasaları önümüzdeki hafta bekleyen en büyük risklerden biri de likidite azlığı.

Çin piyasalarının Ay Yeni Yılı nedeniyle kapalı olacak olması, piyasaya en büyük desteği veren Çin talebinin geçici olarak devreden çıkması anlamına geliyor. Ayrıca ABD ve Kanada piyasaları da pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

Haftalık Takip Listesi (Kritik Ekonomik Veriler):



• Çarşamba: Fed ocak ayı toplantı tutanakları, ABD konut başlangıçları.

• Perşembe: Haftalık işsizlik başvuruları.

• Cuma: ABD 4. çeyrek GSYİH verileri ve Fed'in favori enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE endeksi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "GERİ ÇEKİLMELER FIRSAT OLABİLİR"

FXEmpire analisti Christopher Lewis, piyasanın çok hızlı yükseldiğini ve bir süre yatay seyretmesinin mantıklı olacağını savunuyor.

Lewis, "Kısa pozisyon (satış) almak riskli ancak birkaç yüz dolarlık geri çekilmeler, yeni yatırımcıları çekmek için yeterli değer alanları sunacaktır," diyerek uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.