Borsa İstanbul'un yeni halka arzlarından Netcad Yazılım (NETCD), işlem görmeye başladığı ilk günlerdeki güçlü performansını sürdürüyor. 46,00 TL fiyatla halka arz edilen hisse, bugün de %9,97 yükselişle 61,20 TL tavan fiyata ulaşarak yatırımcısını sevindirdi.

AKD Verileri: Tavanda Kimler Var?

9 Şubat 2026 tarihli Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre, NETCD paylarında alım tarafında öne çıkan kurumlar netleşti. Tavandaki lotları toplamak için sıraya giren ve en çok alım yapan ilk 5 kurum şu şekilde:

Hissede diğer kurumlar üzerinden yapılan alımların toplam oranı ise %31,19 olarak gerçekleşti.

PGC Çıkışı Dikkat Çekiyor

Hisse tavan fiyat olan 61,20 TL seviyesinde işlem görmesine rağmen, Para Giriş Çıkış (PGÇ) verilerinde -252.878 TL (%3,92) seviyesinde bir net çıkış gözlemleniyor. Bu durum, tavan fiyattan küçük yatırımcıların veya bazı kurumsal kâr realizasyonu yapanların satışlarının, alıcılar tarafından karşılandığını gösteriyor.

Halka Arz Detaylarını Hatırlayalım

Halka Arz Fiyatı: 46,00 TL

Güncel Fiyat: 61,20 TL

Toplam Değer Kazancı: Yaklaşık %33

İşlem Hacmi: 9.580.615 TL (Haber saati itibarıyla)

Netcad Yazılım, 28-30 Ocak tarihlerinde talep toplamış ve 5 Şubat'ta borsaya "merhaba" demişti. Yazılım sektörüne olan ilginin devam etmesiyle birlikte NETCD'nin tavan serisinin ne kadar süreceği yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

