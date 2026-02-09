Halka arz sonrası fırtına gibi ESEN Netcad Yazılım (NETCD), bugün de tavan serisini bozmadı. Saat 13:04 itibarıyla 61,20 TL’den işlem gören hissede Deniz Yatırım ve Marbaş alımlarda başı çekiyor.
Borsa İstanbul'un yeni halka arzlarından Netcad Yazılım (NETCD), işlem görmeye başladığı ilk günlerdeki güçlü performansını sürdürüyor. 46,00 TL fiyatla halka arz edilen hisse, bugün de %9,97 yükselişle 61,20 TL tavan fiyata ulaşarak yatırımcısını sevindirdi.
AKD Verileri: Tavanda Kimler Var?
9 Şubat 2026 tarihli Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre, NETCD paylarında alım tarafında öne çıkan kurumlar netleşti. Tavandaki lotları toplamak için sıraya giren ve en çok alım yapan ilk 5 kurum şu şekilde:
Hissede diğer kurumlar üzerinden yapılan alımların toplam oranı ise %31,19 olarak gerçekleşti.
PGC Çıkışı Dikkat Çekiyor
Hisse tavan fiyat olan 61,20 TL seviyesinde işlem görmesine rağmen, Para Giriş Çıkış (PGÇ) verilerinde -252.878 TL (%3,92) seviyesinde bir net çıkış gözlemleniyor. Bu durum, tavan fiyattan küçük yatırımcıların veya bazı kurumsal kâr realizasyonu yapanların satışlarının, alıcılar tarafından karşılandığını gösteriyor.
Halka Arz Detaylarını Hatırlayalım
Halka Arz Fiyatı: 46,00 TL
Güncel Fiyat: 61,20 TL
Toplam Değer Kazancı: Yaklaşık %33
İşlem Hacmi: 9.580.615 TL (Haber saati itibarıyla)
Netcad Yazılım, 28-30 Ocak tarihlerinde talep toplamış ve 5 Şubat'ta borsaya "merhaba" demişti. Yazılım sektörüne olan ilginin devam etmesiyle birlikte NETCD'nin tavan serisinin ne kadar süreceği yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.
Yatırım tavsiyesi değildir.