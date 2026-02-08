Dünyanın önde gelen ticari alacak sigortası şirketlerinden Allianz Trade, 2026 yılının ilk Küresel İflas Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, zaten yüksek seviyelerde seyreden ticari iflaslar, 2025 yılını çoğu ülkede artış eğilimiyle tamamladı. 2025 yılına ilişkin ilk veriler, ekonomistlerin küresel ticari iflaslarda yüzde 6'lık artış beklentisini doğruluyor.

Birçok gelişmiş ekonomide iflaslar pandemi öncesi seviyeleri belirgin biçimde aşarken, küresel ölçekte iflas baskısının geniş bir coğrafyaya yayıldığı görülüyor.

KÜRESEL TİCARİ İFLASLAR 2025'TE YÜZDE 6 ARTTI

Allianz Trade İflas Raporu'na göre, ticari iflaslardaki küresel artış eğilimi, halihazırda yüksek seviyelere ulaşmış olmasına rağmen 2025 yılı boyunca devam etti. Tüm ülkeler için resmi veriler henüz açıklanmamış olsa da mevcut göstergeler, önceki Küresel İflas Raporu’nda vurgulanan eğilimleri büyük ölçüde doğruluyor.

Bazı istisnalar dışında, ticari iflaslarda küresel artış eğiliminin sürdüğü ve 2025 yılının bu açıdan kritik bir eşik oluşturduğu raporda vurgulanıyor.

33 ÜLKEDE SON VERİLER: ARTIŞ EĞİLİMİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Aralık ayı itibarıyla 33 ülkeden elde edilen resmi iflas kayıtlarına göre, 25 ülkede iflasların yıl başından bu yana artmaya devam ettiği görülüyor. Bu ülkelerin 14'ünde ise çift haneli artışlar dikkat çekiyor. Veriler, küresel iflas baskısının hâlen güçlü olduğunu ve birçok ekonomide yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

BATI AVRUPA KÜRESEL ARTIŞA EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN BÖLGE

2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin geçici rakamlar, Batı Avrupa'nın yıllık yüzde 9 artışla üst üste on dokuzuncu çeyrekte de küresel iflas artışlarına en fazla katkı sağlayan bölge olduğunu gösteriyor. Rapora göre Orta ve Doğu Avrupa’da iflaslar yüzde 15 artarken, Latin Amerika'da yüzde 4 ve Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 7'lik artış kaydedildi.

Bu tablo, özellikle Avrupa merkezli ekonomik baskıların şirket bilançoları üzerindeki etkisinin devam ettiğine işaret ediyor.

2026 VE 2027'DE YÜKSEK İFLAS SEVİYELERİ SÜRECEK

Allianz Trade'in uzman ekonomistleri, küresel ölçekte yüksek iflas seviyelerinin 2026 ve 2027 yıllarında da devam etmesini bekliyor. Raporda, küresel iflasların 2026 yılında artmaya devam ederek üst üste beşinci yıl yükselmiş olacağı belirtiliyor.

Artış hızının küresel ortalama olarak yüzde 3'e gerilese bile bu oranın tarihsel ortalamalara kıyasla yüksek kalacağı vurgulanıyor. 2027 yılında ise iflasların daha yaygın hale geleceği, ancak sınırlı da olsa yüzde 1 civarında bir düşüş eğiliminin başlayacağı öngörülüyor.

BÜYÜK ŞİRKETLER DE İFLAS RİSKİNDEN MUAF DEĞİL

Küresel İflas Raporu'na göre, büyük ölçekli şirketler de artan iflas dalgasına karşı bağışık değil. 2025 yılının son çeyreğinde 147 büyük ölçekli iflas vakası yaşanırken, yıl genelinde toplam 475 vaka kaydedildi. Bu rakamlar, ortalama olarak her 18 saatte bir büyük ölçekli iflas gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Batı Avrupa, cirosu 50 milyon euronun üzerindeki şirket iflaslarında hem vaka sayısı hem de küresel sıralamadaki ağırlığıyla öne çıkıyor. Bölge, 311 vaka ile dünya genelinde ilk sırada yer alıyor. Ölçek bakımından en büyük iflas vakalarının ise ağırlıklı olarak ABD ve Çin'de gerçekleştiği, yılın en büyük 20 iflas vakasından 17'sinin bu iki ülkede görüldüğü belirtiliyor.

KÜRESEL RİSKLER DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR

Raporda, büyük şirketlerin küresel parçalanma, değişen ticaret modelleri, jeopolitik gerilimler, dijital dönüşüm baskısı ve sektörlerdeki yapısal dönüşümler gibi küresel sorunlara daha fazla maruz kaldığına dikkat çekiliyor. Bu durumun, tedarikçiler ve alt yükleniciler üzerinde domino etkisi yaratabileceği ve zincirleme iflas riskini artırdığı ifade ediliyor.

HİZMET, İNŞAAT VE PERAKENDE SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

Allianz Trade Küresel İflas Raporu'na göre, hizmet, inşaat ve perakende sektörleri iflas sayıları bakımından küresel ölçekte öne çıkan sektörler arasında yer aldı. Bununla birlikte, toplam iflasların yüzde 44'ünün makine ve ekipman, otomotiv ve kimya gibi özellikle Avrupa'daki endüstriyel sektörlerde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da hizmetler ve perakende sektörleri öne çıkarken, Batı Avrupa ve Asya'da inşaat sektörünün en çok etkilenen alanlardan biri olduğu görülüyor. Raporda bu durumun kısmen, bu sektörlerde büyük ölçekli şirketlerin yoğunlaşmasından kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

İFLASLAR PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELERİ AŞTI

Rapora göre, 2025 yılının tamamında küresel şirket iflaslarının yüzde 6 artmış olduğu tahmin ediliyor. Ekonomistler, özellikle ABD, Brezilya ve Almanya'da verilerin gecikmeli açıklanması nedeniyle manşet göstergelerde revizyon olasılığı bulunduğunu ifade ediyor.

2025 yılında göreli olarak en büyük artışların yüzde 45 ile Hong Kong, yüzde 40 ile Yunanistan ve İsviçre, yüzde 27 ile Singapur'da görülmesi beklenirken; mutlak rakamlarla en fazla iflasın İsviçre, Almanya, İtalya, Fransa ve ABD'de kaydedileceği öngörülüyor. Buna karşılık, Hindistan, Rusya, Kanada ve Hollanda'da iflaslarda belirgin düşüşler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Raporda, çoğu gelişmiş ekonomide iflasların pandemi öncesi yıllık seviyeleri belirgin biçimde aştığı ve özellikle Batı Avrupa ülkelerinin bu tablo içinde öne çıktığı da vurgulanıyor.