Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Tebliği'nde yapılan son değişiklikle otomotiv sektöründe üretim sürecinin aksamamasının hedeflendiğini açıkladı. Bakanlık, düzenlemenin özellikle kamu kurumları ile engelli vatandaşların araç alımlarında yaşanabilecek olası kesintilerin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu alımlarda Bakanlık tarafından yayımlanan "Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranları Beyan Listesi"nin esas alındığı hatırlatıldı. Yerli üretimde daha yüksek katma değer hedefi doğrultusunda, 25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliği ile 1 Ocak'tan itibaren yerli katkı oranlarının tebliğ hükümlerine göre hesaplanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

"ARAÇ TEMİNİNDE AKSAMALARA YOL AÇABİLİR"

Açıklamada, otomotiv sektöründe tedarikçi sayısının fazla olması ve girdi çeşitliliğinin yüksekliği nedeniyle, nihai araçlara ilişkin yerli katkı oranı beyanlarının mevcut çerçevede hesaplanmasının kamu alımları ve engelli vatandaşların araç temininde aksamalara yol açabileceği değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda 7 Şubat’ta tebliğde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Bu doğrultuda tebliğe, "Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar bu tebliğ hükümleri uygulanmaz" maddesinin eklendiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu düzenleme ile Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramamasının sağlandığı vurgulandı.

ÜRETİCİLERE BELGE VE RAPOR UYARISI

Bakanlık, 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak istisnanın yalnızca otomotiv sektöründeki nihai ürünleri kapsadığını belirtti. Bu süreçte motorlu taşıt üreticilerinin yurt içi tedarikçilerinin, yerli malı belgesi veya yerli katkı oranı raporu için gerekli işlemleri tamamlaması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, bu tarihe kadar Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarının, Bakanlık tarafından yayımlanacak "Otomotiv Sektörü İçin Nihai Ürün Yerli Katkı Oranı Rehber Dokümanı" çerçevesinde hesaplanacağı bildirildi.