Küresel piyasalardaki sert dalgalanmaları değerlendiren Hasan Yücel, kontrat piyasalarındaki kaldıraçlı işlemlerin kısa vadeli geri çekilmeler yarattığını belirtti. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı ve İran krizi gibi jeopolitik risklerin canlı kalması nedeniyle ana yönün yukarı olduğunu ifade eden Yücel, mevcut düşük fiyatların Türkiye için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN ALTIN POTANSİYELİ: 6.500 TON KAYNAK

Türkiye'nin mevcut yıllık altın üretimi yaklaşık 28 ton seviyesinde bulunuyor. AMD Başkanı Yücel, Türkiye'nin yer altı zenginliğine dair çarpıcı rakamlar paylaştı:

Test Edilmiş Kaynak: Türkiye'nin hali hazırda 6 bin 500 ton civarında altın kaynağı bulunuyor.

Gelecek Öngörüsü: Bu kaynağın zamanla 8-10 bin tona çıkabileceği tahmin ediliyor.

Küresel Talep: Yıllık 3 bin 500 tonluk dünya üretimine karşın küresel talebin 5 bin tonu aşması, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı koruyor.

5 YILDA 100 TON ÜRETİM HEDEFİ

Yücel, Türkiye'nin sürdürülebilir biçimde yıllık 100 ton üretim seviyesine çıkabilmesi için şu şartların altını çizdi:

Yatırım İhtiyacı: 5-10 milyar dolarlık ilave bir yatırım.

Bürokratik Adımlar: İzin süreçlerinin hızlanması ve net karar mekanizmalarının işletilmesi.

Finansman: Yatırımcılar için finansmana erişimin kolaylaştırılması.

BÖLGESEL ALTIN MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Türkiye'nin sadece kendi altınını çıkarmakla kalmayıp, güçlü rafineri altyapısıyla çevre ülkelerin madenlerini de işleyebileceği belirtiliyor. Yücel, "Üretimin artırılmasıyla Türkiye, bölgenin altın rafine ve ticaret merkezi haline gelebilir. Bu HEDEF, rezerv güvenliği ve cari açığın azaltılması için stratejik bir zorunluluktur" dedi.