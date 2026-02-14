Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Aralık 2025 dönemine ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya Federasyonu, ABD, Kazakistan ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 315 bin 339 ton olarak gerçekleşti.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 70,3 artarak 48 bin 259 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Singapur, Türkiye Serbest Bölge ve Lübnan olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

SATIŞLARDA OTO GAZ İLK SIRADA

LPG üretimi ise yüzde 8,3 azalarak 77 bin 675 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 321 bin 793 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 81,63 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,68 ile tüplü LPG ve yüzde 3,68 ile dökme LPG satışları izledi.