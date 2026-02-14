Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Papara Park’ta Trabzonspor ile 139. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Saat 20.00’de başlayacak ve hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği dev mücadele, sadece üç puanın değil, zirve dengelerinin de yeniden kurulacağı bir maç olma özelliği taşıyor.

ZİRVE YARIŞINDA HATA PAYI YOK

Ligde 22. haftayı kayıpsız kapatan LIDER Galatasaray’ın amansız takibini sürdüren iki dev ekip, puan farkının açılmasına izin vermemek için sahaya çıkıyor. Domenico Tedesco yönetiminde mağlubiyet yüzü görmeden yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezonki derbi karnesindeki yenilgisiz unvanını Trabzon’da da korumayı hedefliyor.

SADETTİN SARAN’DAN MOTİVASYON HAMLESİ

Maç öncesi Fenerbahçe kampında en çok konuşulan konu ise yönetimden gelen dev prim hamlesi oldu. Başkan Sadettin Saran, zorlu deplasman öncesi takımla bir araya gelerek motivasyonu zirveye taşıdı. Saran, galibiyet alınması durumunda oyunculara toplam 1 milyon euro prim dağıtılacağını müjdeledi. Bu hamle, şampiyonluk yolundaki en kritik duraklardan biri olan Trabzon deplasmanı öncesi takımdaki havayı tamamen değiştirdi.

139. RANDEVUDA GÖZLER HALİL UMUT MELER’DE

Ezeli rekabette sahadan zaferle ayrılmak isteyen her iki takım da taktik hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk yarışındaki stratejik önemi nedeniyle "haftanın maçı" olarak nitelendirilen bu karşılaşma, hem saha içi rekabeti hem de puan tablosundaki etkisiyle sezonun kırılma noktalarından biri olmaya aday.

Maç Detayı:

Stat: Papara Park

Saat: 20.00

Hakem: Halil Umut Meler