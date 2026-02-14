Hafta sonunun ilk gününde yağışların özellikle dört ilde hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar; öğle saatlerinden itibaren ise Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Yetkililer, ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları uyardı.

FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de rüzgar ve kar örtüsü tehlike saçıyor:

• Doğu Karadeniz: İç kesimlerde rüzgarın hızının 80 km/sa’e ulaşması bekleniyor. Çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunmalı.

• Doğu Anadolu: Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don riski bulunuyor.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI, EGE'DE RÜZGAR

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava kalitesinde düşüş ve "çamur yağışı" gibi olumsuzluklara karşı hassas grupların tedbirli olması istenirken; gece saatlerinde Kıyı Ege’de rüzgarın sertleşeceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

• İstanbul ve Marmara: İstanbul sabah saatlerinde yağmurlu, bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya) yerel sağanak etkisinde.

• İç Anadolu: Ankara ve çevresi dahil olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerde aralıklı yağışlar görülecek.

• Karadeniz: Bölge genelinde sağanak hakim. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri fırtınanın merkez üssü konumunda.

• Ege: Kütahya, Uşak ve AFYON sabah saatlerinde yağışlı; kıyı kesimlerde ise gece rüzgar şiddetini artırıyor.