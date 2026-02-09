Türkiye otomobil pazarının efsane modeli Renault Clio, beklenen 6. nesliyle resmen yollara çıktı. Bursa’daki Oyak-Renault fabrikasında banttan inen yerli üretim Yeni Clio 6, hem şık tasarımı hem de lansmana özel kaçırılmayacak fırsatlarıyla bayilerdeki yerini aldı.

Özellikle yüksek enflasyonist ortamda otomobil sahibi olmak isteyenler için Renault, ezber bozan bir finansman kampanyası ve "sadık müşteri" desteğiyle sahneye çıkıyor.

Fiyat Listesi ve Fırsat Tablosu

Yeni Clio 6, ilk etapta Evolution Plus ve sportif Esprit Alpine donanım paketleriyle satışa sunuldu. İşte lansman dönemine özel rakamlar:

Cüzdanları Rahatlatan Kampanya: 0% Faiz!

Renault, yeni modelinin lansmanını sadece indirimle değil, finansman gücüyle de taçlandırıyor. Araç alımında nakit dengesini korumak isteyenler için sunulan paket şöyle:

Kredi Tutarı: 200.000 ₺

Vade: 6 Ay

Faiz Oranı: %0

Yeni Clio 6’da Neler Değişti?

Bursa’dan dünyaya ihraç edilen Yeni Clio 6, sadece bir makyaj operasyonu değil, tamamen yenilenen bir sürüş deneyimi sunuyor.

Tasarım: Yepyeni ışık imzası ve dikey LED gündüz farları.

Teknoloji: 29 adede kadar yükselen gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS).

Donanım: Esprit Alpine paketiyle gelen sportif iç mekan ve 10 inçlik devasa dijital gösterge paneli.