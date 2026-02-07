Tebliğe eklenen geçici madde uyarınca, otomotiv sektöründe üretilen nihai ürünlerin yerli malı belgesi alabilmesi için gereken yerli katkı oranı hesaplama hükümleri 1 Temmuz 2026 tarihine kadar askıya alındı.

Bu adımın, küresel tedarik zincirindeki değişimler ve maliyet hesaplamalarındaki zorluklar karşısında üreticiye nefes aldırması bekleniyor.

HANGİ KURALLAR UYGULANMAYACAK?

Normal şartlarda bir ürünün yerli malı sayılabilmesi için;

• Üretim sürecindeki önemli aşamaların Türkiye’de gerçekleşmesi,

• Doğrudan ve dolaylı giderlerin hesaplanarak yerli katkı oranının belirlenmesi gerekiyordu.

Yeni düzenleme ile otomotiv üreticileri, bu teknik hesaplama ve menşe kontrolü yükümlülüklerinden geçici süreyle muaf olacak.

Özellikle yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığına dair yapılan sıkı menşe kontrolleri bu süreçte otomotiv kalemleri için uygulanmayacak.

SINIFLANDIRMA SİSTEMİ DEVAM EDİYOR

Tebliğ kapsamındaki mevcut sınıflandırma yapısı ise diğer sektörler için geçerliliğini koruyor.

Mevcut sistemde yerli katkı oranına göre ürünler şu şekilde derecelendiriliyor:

SEKTÖRE ETKİSİ NE OLACAK?

Bu muafiyet, otomotiv üreticilerinin yerli malı belgesi alırken karşılaştığı bürokratik süreçleri azaltmayı ve sanayicinin üzerindeki operasyonel yükü hafifletmeyi hedefliyor.

2026 yazına kadar sürecek olan bu "geçiş dönemi", sektörün global rekabet gücünü koruması adına stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.