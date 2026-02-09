Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği şirketlerle ilgili kritik bir satış sürecini başlattı. Franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının da aralarında bulunduğu toplam 7 ticari bütünlük, ihale yoluyla satışa çıkarıldı.
2 MİLYAR 360 MİLYON TL'LİK SATIŞ
TMSF, Maydonoz Döner, My Fried Chicken, Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj’a ait mal, hak ve varlıkları 2 milyar 360 milyon TL bedelle satışa sundu.
İHALE TAKVİMİ NETLEŞTİ
Edinilen bilgilere göre, son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak belirlendi. İhale ise 1 Nisan 2026 saat 11.00'de, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
236 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI
İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL teminat sunması gerekiyor.