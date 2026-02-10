BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, altın görünümünün hem merkez bankalarının güçlü alımları hem de Borsa Yatırım Fonları (ETF) tarafındaki istikrarlı girişlerle desteklendiğini belirtti. Wilson, özellikle merkez bankalarının hamlelerine dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

Polonya: Geçen ay 150 tonluk yeni altın alımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çin: Çin Merkez Bankası, Ocak ayı itibarıyla üst üste 15 ay boyunca altın rezervlerini artırmaya devam etti.

"ALTIN RİSK KORUMASINDA GÜMÜŞTEN DAHA GÜÇLÜ"

İki yıllık rasyo ortalamasının 80 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Wilson, "Altın bana mantıklı geliyor; gümüş, altınla aynı türden bir risk koruması sağlamıyor," ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ PİYASASINDA ZAYIF TALEP VE VOLATİLİTE HAKİM

Haberde gümüş tarafındaki görünümün altın kadar iyimser olmadığı kaydedildi. Son aylarda yaşanan yüksek volatilite nedeniyle gümüşe olan fiziksel talebin zayıfladığı belirtilirken, şu unsurların piyasayı baskıladığı ifade edildi:

Metal arzının yoğun şekilde Avrupa ve Asya piyasalarına yönelmesi.

Yaklaşan Çin Yeni Yılı tatilinin gümüş (BEYAZ metal) talebinde beklenen mevsimsel düşüşü derinleştirmesi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.