Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketlere yönelik süreçler hız kesmeden devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) için daha önce onayladığı yüzde 200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 333 17.320.978.110,50 % 1.06 18:10 ASELS 298.25 11.394.798.470,25 % 2.14 18:10 ISCTR 16.93 11.295.107.179,35 % -0.29 18:10 TRALT 52.1 8.651.243.723,04 % 7.78 18:10 AKBNK 83.55 8.488.744.724,00 % -2.22 18:10 Tüm Hisseler

SPK'nın 23 Ocak 2026 tarihli bülteninde yer alan karara göre, SMRTG'nin yüzde 200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verilmişti. Bu kapsamda bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 29 Ocak 2026 olarak belirlenmişti.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

ŞİRKET SERMAYESİ 1,8 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 605,9 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1 milyar 211,7 milyon TL artırıldığı bildirildi. Bu artışla birlikte SMRTG'nin çıkarılmış sermayesi 1 milyar 817,6 milyon TL seviyesine yükseldi.

SMRTG HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Söz konusu sermaye artırımına ilişkin tüm işlemlerin tamamlandığı, yeni sermayenin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek yürürlüğe girdiği ifade edildi.

SMRTG HİSSESİNDE SON DURUM 10 ŞUBAT 2026

SMRTG bugünkü işlemlerde yön arayışını sürdürerek dar bir bantta hareket etti. Hissenin fiyatı 8,01 TL seviyesinde yatay bir seyir izledi.