Kontrolmatik tarafından yapılan açıklamada, bağlı ortaklıkları Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’nin yurt içinde yerleşik bir firma ile toplam 62.315.119 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzaladığı bildirildi. Anlaşma, 11 ayrı lokasyondaki enerji depolama sisteminin temini ve devreye alınmasını kapsıyor.

Sözleşme kapsamında hayata geçirilecek projelerden bazıları şunlardır:

Ahlat DGES: 65 MW / 65 MWh

Saruhanlı DGES: 34 MW / 34 MWh

Sivaslı DGES: 30 MW / 30 MWh

Batman 1 & 2 DGES: Toplam 40 MW / 40 MWh

Projelerin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerinin tamamı Pomega tarafından yürütülecek olup, sistemlerin 2026 yılı içerisinde tam kapasiteyle devreye alınması hedefleniyor.

HİSSELER YEŞİLLENDİ

Dev anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da işlem gören KONTR hisselerinde yukarı yönlü sert bir hareketlilik yaşandı.

Sözleşme Öncesi: Saat 17.10 sularında 10,17 TL seviyelerinden işlem gören hisseler,

Hızlı Yükseliş: KAP açıklamasının ardından gelen yoğun alımlarla saat 17.25’te 10,71 TL’ye kadar tırmandı.

Kapanışa Doğru: Hisseler günü saat 17.55 itibarıyla 10,63 TL seviyesinde, güçlü bir görünümle sürdürdü.

