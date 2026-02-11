Hisse senedinin 546,00 TL olan güncel piyasa fiyatı üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kurumların temkinli duruşu ve hedef fiyatlardaki revizeler dikkat çekti.

ARACI KURUMLARIN GÜNCEL TTRAK TAHMİNLERİ

Tacirler Yatırım: "Tut" Tavsiyesi Sürüyor Tacirler Yatırım, TürkTraktör için daha önce belirlediği 680,00 TL hedef fiyatını ve “tut” tavsiyesini değiştirmedi. Kurumun analizine göre hisse, mevcut fiyatı üzerinden %24,54 oranında bir prim potansiyeli taşıyor.

ALNUS YATIRIM: HEDEF FİYAT DÜŞTÜ, TAVSİYE "NÖTR"E ÇEKİLDİ

Bilançoyu değerlendiren Alnus Yatırım, TTRAK için beklentilerini aşağı yönlü revize eden kurumlardan biri oldu. Hedef fiyatını 648,14 TL’den 641,10 TL’ye indiren kurum, daha önce “tut” olan tavsiyesini de “nötr” olarak güncelledi. Bu yeni hedef fiyat, hisse için %17,39’luk bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Deniz Yatırım da benzer bir hamleyle hedef fiyatında indirime gitti. Kurum, TürkTraktör için belirlediği hedef fiyatı 736,00 TL’den 702,00 TL’ye düşürdü. Tavsiyesini “tut” olarak sürdüren Deniz Yatırım, güncel fiyatlara göre %28,57 ile üç kurum arasındaki en yüksek prim potansiyelini öngören kurum oldu.

