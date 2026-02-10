KAP üzerinden yapılan açıklamada, sermaye piyasası mevzuatı, şirket esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde; genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak kâr payı dağıtılmamasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, VUK hükümlerine göre oluşan 1.397.478.840,60 TL cari yıl kârının olağanüstü yedeklere, TFRS'ye uygun hazırlanan tablolara göre oluşan 454.804.633,92 TL Net Dönem Kârının ise geçmiş yıl kârlarına aktarılmasının Olağan Genel Kurul onayına sunulacağı ifade edildi.

2025 YILI FİNANSAL TABLOLARINDA DÜŞÜŞ

Türk Traktör’ün yayımladığı 2025 yılı 12 aylık finansal raporu, bir önceki yıla göre temel kalemlerde ciddi bir geri çekilme olduğunu ortaya koydu:

Satış Gelirleri: Yüzde 39 azalarak 53.837.290.099 TL'ye geriledi.

Brüt Kâr: Yüzde 56 düşüşle 7.402.304.931 TL oldu.

FAVÖK: Yüzde 61 azalışla 4.955.717.834 TL olarak kaydedildi.

Net Dönem Kârı: Önceki yıla göre yüzde 94 gerileyerek 454.804.634 TL seviyesinde gerçekleşti.

Net Parasal Pozisyon Kazançları: Yüzde 115 artışla 2.629.347.229 TL’ye ulaştı.

Şirketin bilançosunda dönen varlıklar bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 azalışla 22.733.430.133 TL, toplam varlıklar ise yüzde 6 gerileme ile 39.605.522.478 TL oldu. Net borç yüzde 22 azalarak 8.743.941.158 TL’ye düşerken, özkaynaklar yüzde 3 kayıpla 16.714.729.077 TL seviyesine indi.

HİSSELER GÜNE BAŞLARKEN KIRMIZI MUMLARI YAKTI

Dün akşam açıklanan bilanço ve sabah saatlerinde gelen temettü dağıtılmayacağı haberi sonrası TTRAK hisseleri güne satıcılı başladı. Dünkü kapanışını 607,5 TL’den yapan hisseler, yeni işlem gününe 580,5 TL’den açılış yaptı. Hisseler, TSI 11.40 itibarıyla yüzde 4,77’lik düşüşle 578,5 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

