Elektronik bileşen dağıtımı ve uygulama mühendisliği alanında faaliyet gösteren Empa Elektronik, sermayesini halka açma kararı aldı. Toplamda 38.000.000 lotun satışa sunulacağı arzda, pay başına fiyat 22,00 TL olarak belirlendi.

HALKA ARZIN FİNANSAL PORTRESİ

Şirket, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla yatırımcılarla buluşacak:

Sermaye Artırımı: 29.000.000 Lot.

Ortak Satışı: 9.000.000 Lot.

Toplam Pay Adedi: 38.000.000 Lot.

Halka Arz Büyüklüğü: 836.000.000 TL.

KATILIM SAYISINA GÖRE DAĞITIM TAHMİNLERİ

Bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı halka arzda, katılım yoğunluğuna göre oluşabilecek muhtemel pay miktarları şu şekildedir:

500 Bin katılım: ~46 Lot (1.012 TL).

700 Bin katılım: ~33 Lot (726 TL).

1.1 Milyon katılım: ~21 Lot (462 TL).

1.6 Milyon katılım: ~14 Lot (308 TL).

2.2 Milyon katılım: ~11 Lot (242 TL).

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.